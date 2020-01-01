Diyarbakır’da moral ziyareti

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çocukları için 120 gündür Diyarbakır’da HDP il binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan anneleri tek tek dinledi, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Buluşmada anneler gözyaşları içinde çocuklarının kendilerinden nasıl koparılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlattı. Emine Erdoğan daha sonra Diyarbakır Valiliği’ne giderek burada oturma eylemi sayesinde çocuklarına kavuşan 3 anneyle bir araya geldi.

ANNE YÜREĞİ TERÖRÜ DE SİLAHI DA YENECEK

- Anneler, Erdoğan’a “İnşallah ayağınız uğurlu gelir, evlatlarımıza kavuşuruz” dedi. Emine Erdoğan da ailelere “Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sizin burada yaptığınız devrimdir. Asıl devrimi siz yapıyorsunuz. Anneler bu sorunu bitirecek” diye seslendi. Emine Erdoğan’a kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler, evlatlarına duydukları özlemi anlattı. Erdoğan, tek tek sarıldığı anneleri teselli etti, onlara desteklerini iletti.