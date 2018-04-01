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    Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

    DHA
    01.04.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

    Kaza, Diyarbakır-Elazığ Karayolu’nun 14’üncüÿkilometresinde meydana geldi.

    Eğil ilçesinden Diyarbakır’a gelen S.A.ÿyönetimindeki 21 AC 779 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 25 kişi yaralandı.

    Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Diyarbakırda minibüs ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

    Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakırda minibüs ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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