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Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi. 253’üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.

Diyarbakırda metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

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