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DİYARBAKIR (AA)
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü

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Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan Muhammed Veli Dümez (8) akşam kayboldu. Mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, gece metruk evde ağır yaralı bulundu. Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Dümez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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