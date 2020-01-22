DİYARBAKIR (AA)
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:53,
Diyarbakır'da metruk evde yaralı bulunan çocuk öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ağır yaralı bulunan çocuk hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan Muhammed Veli Dümez (8) akşam kayboldu. Mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, gece metruk evde ağır yaralı bulundu. Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Dümez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle