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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
09.08.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da Kürtçe komutlu tomografi cihazı

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Diyarbakır’da Kürtçe komutlu tomografi cihazı

Diyarbakır’da faaliyet gösteren özel hastanede kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazına, Kürtçe yazılım yüklendi. Cihaza giren ve Türkçe bilmeyen hastalar, Kürtçe komutlara göre hareket ediyor. Hastane yetkilileri, Kürtçe yönlendirme olmasından özellikle Kuzey Irak’tan gelen hastaların memnuniyet duyduğunu söyledi. Dr. Oğuz Kırpık, "Hastalarımızla tercümansız anlaşabiliyoruz" dedi.

Merkez Bağlar ilçesinde, 2008 yılından beri hizmet verilen özel hastanedeki bilgisayarlı tomografi cihazına, Kürtçe yazılım yüklendi. Türkçe bilmeyen ve Kürtçe konuşan hastalarla yazılım sayesinde 2011’den beri kolay iletişim sağlanabildiğini belirten hastane yetkilileri, özellikle Kuzey Irak’tan gelen hastaların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Tomografi cihazına giren hastalarla tercümansız iletişim kurulabildiği belirtildi.

Radyoloji ve Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Oğuz Kırpık, komutların hepsinin ayarlanabilir olduğunu, Türkçe ve Kürtçe olarak seçim yapılabildiğini belirtti. Dr. Kırpık, "Hasta bir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Kuzey Irak’tan ve Arap ülkelerinden hastalarımız geliyor. Bunların arasında en çok bizi tercih edenler, Kuzey Irak’tan gelenler. Personelimiz de Kürtçe’ye hakim olduğunu için kolay iletişim sağlanıyor. Başka hastanelerde de bulundum; ama anlaşamıyorduk. Tercüman gerekiyordu; ama burada tercümansız bir şekilde hastalarımızla anlaşabiliyoruz. Türkiye’nin başka yerinde ve hastanelerde bunu duymadım ve şahit de olmadım. Tercüman aracılığıyla yapıldığını biliyorum. Teknik destek veren kişiler bunu yüklediler. Bunlar yüklenebiliyor. Bize has bir şey değil, başka cihazlara da yüklenebilir" diye konuştu.

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