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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (AA)
14.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu! Pazar gününe kadar sürecek…

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Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu! Pazar gününe kadar sürecek…

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin yükselmesi devam ediyor - Bu kapsamda kriz masası oluşturulurken, jandarma, emniyet, belediye ve AFAD ekiplerince alınan önlemler sürüyor. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap "Suyun kalan miktarı pazar gününe kadar bitecek” dedi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin akşam saatlerinde kopması sonucu su seviyesinin yükselmesi devam ediyor.     

Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savak kapağının dün tedbir amaçlı açılması, suyun aşırı tazyikinden dolayı bir süre sonra kapaklardan birinin koparak akıntıya kapılmasına bağlı olarak Dicle Nehri yatağında su seviyesi yükseldi.     

Tedbir amacıyla 2 kapağın kapatılmasına rağmen jandarma, emniyet, belediye ve AFAD ekiplerince dün geceden bu yana nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde alınan tedbirler sürüyor.     

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU     

Valilikçe oluşturulan kriz masasında gelişmeler değerlendirildi, olası risklere karşı tedbirler üst düzeyde alındı. Nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde önlem alınırken, risk taşıyan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler olası risklere karşı vatandaşlara sabaha kadar anonslarla uyarıda bulundu.     

DSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU     

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, beraberinde uzman ekiplerle Diyarbakır'a gelerek Valilikçe oluşturulan kriz masasında gelişmeleri değerlendirdi.     

Kasap, gün ağardığında beraberinde DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel ve uzman ekiplerle Eğil ilçesindeki baraj sahasında son durumla ilgili incelemelerde bulundu.     

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Barajı'nın enerji, içme suyu ve sulama amacıyla 2000 yılında tamamlanarak işletmeye açıldığını hatırlattı.     

Bölgede yağışların artmasının su seviyesinin yükselmesine neden olduğuna işaret eden Kasap, bu barajlarda olağan yapılan çalışmalar kapsamında dün Dicle Barajı'nda da 3 radyal kapağın sıra sıra açılarak su seviyesini azaltılmasına çalışıldığını belirtti.     

Kasap, birinci ve ikinci kapağın açıldığını, üçüncü kapağın açılması sırasında suyun şiddetinden dolayı kapağın koparak düştüğünü ifade ederek, "Su seviyesinde şu ana kadar 270 milyon metreküp gibi bir suyun boşaltılması gündemde. Dün geceden itibaren yaklaşık 48 milyon metreküpü deşarj oldu. Kalan miktarı da pazar gününe kadar bitecek." diye konuştu.     

Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından ilk andan itibaren ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinin katılımıyla kriz masası oluşturulduğunu aktaran Kasap, bu doğrultuda risk olabilecek köylerde gerekli tedbirlerin alındığını, risk taşıyan hanelerin boşaltıldığını kaydetti.     

Kasap, DSİ Genel Müdürlüğü olarak ilgili kişiler ve uzman ekiplerle yola çıktıklarını, gece Diyarbakır'a vararak kriz masasında gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını anlatarak, şöyle dedi:     

"Barajımızda tespitlerimizi yapıyoruz 3. kapağımızın da ivedi şekilde imalatı yapılarak yerine montajı yapılacak ve sorun giderilecek. Geçici kapak takılarak sistemin normal çalışması sağlanacak. Bir pikabın sürüklendiği söyleniyor. Önemli olan can kaybının olmaması. Bazı ufak tefek arazilerde yayılmalar olabilir. Bize ulaşan önemli bir sorun yok. Bakanımız Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ilk andan itibaren olayı takip ediyorlar. Hızlı bir şekilde gerekli çalışmalar yapılarak baraj hizmete alınacak."     

Öte yandan su seviyesinin kent merkezindeki Ongözlü Köprü mevkisinde 2 metre yükseldiği görüldü.     

Tarihi köprü çevresindeki kafelere ait bazı yapılar ve malzemeler ile Hevsel bahçelerinin nehir yatağına yakın bölümleri su altında kaldı.     

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