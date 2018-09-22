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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
22.09.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da korkunç olay! İki genç feci şekilde can verdi…

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Diyarbakır’da korkunç olay! İki genç feci şekilde can verdi…

Diyarbakır’da, yokuş yukarı çıkamayan bisikletli iki gencin tutundukları TIR sonları oldu. TIR’ın manevra yapması nedeniyle aracın altında kalan iki genç, feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yaşandı. Bisikletleri ile yokuş yukarı çıkmaya çalışan 17 yaşlarındaki iki genç, yorulmamak için yanlarından geçen TIR’ın arkasına tutundu. Bir süre ilerlemelerinin ardından TIR manevra aldı. Arkasındaki gençleri fark etmeyen tır şoförü, manevra alması nedeniyle dengelerini kaybedip sürüklenen gençleri bisikletleri ile birlikte ezdi. Ses üzerine aracını durduran şoför, aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

Diyarbakır'da iki genç feci şekilde can verdi
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Çevreden geçenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerine geldiklerinde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç trafiğinin durdurulduğu bölgeye gelen savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetlerin kaldırılmasının ardından yol temizleme aracı, yerdeki kanları temizledi. Caddenin üzerine bisikletin parçaları savrulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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