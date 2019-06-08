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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.06.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da kahreden olay!

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Diyarbakır’da kahreden olay!

Diyarbakır'da oturdukları evin önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 1 çocuk babası 21 yaşındaki Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanıp ağır yaralandı. Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da kavgayı ayırmaya çalışan genç kalbinden bıçaklanarak öldü. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde oturan Şiyar Şeyhmus Kurt, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafları ayırmaya çalışmıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sırasında tarafların arasında kalan, Şiyar Şeyhmus Kurt, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt'u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürürken, burada tedavi altına alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Şiyar Şeyhmus Kurt'un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen D.E.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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