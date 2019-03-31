Diyarbakır'da ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte son oy oranları
Diyarbakır'da ikamet eden vatandaşların saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibarıyla sona erdi. Diyarbakır'da Anadolu Ajansı'nın verilerine göre işte ilk sonuçlar...
Diyarbakır'da 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işleminin saat 16:00 itibarıyla tamamlanmasının ardından ilk sandık sonuçları seçim kurullarına gelmeye başladı.
İŞTE SONUÇLAR
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