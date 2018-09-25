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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
25.09.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da ilginç keşif!

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Diyarbakır'da ilginç keşif!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaklaşık 47 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen nummulit adında bir deniz canlısının fosili bulundu.

Eosen döneme ait olduğu belirlenen kireçtaşları içinde araştırma yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, 47 milyon yıl öncesine ait olan ve sığ denizlerde yaşayan nummulit isimli bir canlının fosiline rastladı. Sipahi, Türkiye’nin büyük bir bölümünün geçmişte deniz altında olduğunu ve bu sebeple Türkiye genelinde bu tür fosillere rastlana bilineceğini söyledi.

Araştırmayı yapan Abdullah Sipahi, özellikle Diyarbakır gibi denizden uzak bölgelerin deniz canlısı fosillerini barındırmasının heyecan verici olarak gördüğünü belirtti. Sipahi, “Madenlerin oluşması için gerekli jeolojik birimler ve yeterli zamana ihtiyaç var. Bizler yerbilimciler olarak aranılan madene göre belirli bir jeolojik yaşa sahip belirli kayaçlara yönelerek çalışma alanımızı belirleriz. Bu sebeple Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Eosen döneme ait kireçtaşları içinde araştırma yaparken kayaç içinde bir nummulit olduğunu fark ettim, hassas bir şekilde fosili kayaç içinden çıkardığımda normalde bulunan nummulitlerden çok daha büyük olduğunu gördüm. Bizler iş icabı sürekli benzer canlılara ait fosiller buluruz ama bu fosil diğer nummulitlerden daha büyük olduğu için bende büyük bir heyecan uyandırdı. Dünya her dönem bazı canlılara ev sahipliği yapmıştır. Yaşanılan dönemin iklimsel ve atmosferik koşullarına göre bir takım canlılar yaşamış, bunlardan bazıları değişen dünya koşulları ile yok olurken bazıları ise varlığını devam ettirmiştir. Mesela 65 milyon yıl öncesine kadar dünya üzerinde dinozorlar hüküm sürerken meydana gelen büyük bir yok oluş sonucu dinozorlar tamamen yok olmuştur. Günümüzde ise dünyada insanlar hüküm sürmektedir. Dünyanın geleceğine de bu çerçeveden bakarsak yarın ne olacağını ve dünyada bir sonraki dönem hangi canlıların hüküm süreceğini bilemiyoruz” dedi.

İç Anadolu Bölgesi’nde de sıkça rastlanan nummulitlerin çapının genelde 2-3 santimetre iken yeni bulunan bu nummulitin yaklaşık 12 santimetrelik çapa sahip olması şaşkınlığa neden oldu.

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