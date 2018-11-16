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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
16.11.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da flaş operasyon! Tek tek yakalandılar...

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Diyarbakır'da flaş operasyon! Tek tek yakalandılar...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi, Dicle'de İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik bomba yüklü saldırının faillerinin de aralarında bulunduğu 93 kişiden, 74'ü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen bu sanıklardan 38'i tutuklanırken, 36 kişi de adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 19 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmlara sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin istihbari çalışmaları doğrultusunda; Diyarbakır merkez, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy olmak üzere toplam 13 ilçede terör örgütüne eleman temin eden, örgüt propagandası yapan barınmalarını ve finans sağlayan, keşif ve bilgi toplayan kişileri yönelik büyük operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 7'si mahalle muhtarı olmak üzere toplam 74 kişi gözaltına alınırken, 19 kişinin yakalanması amacıyla da başlatılan çalışmalar sürüyor.

Diyarbakırda flaş operasyon Tek tek yakalandılar...

ARALARINDA 7 MAHALLE MUHTARI DA VAR

Operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yerverildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket eden, propaganda terör örgütüne eleman temin eden, örgüt üyelerinin sığınaklarda barınrnasmı kolaylaştıran, örgüte finans kaynağı sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımını gerçekleştiren ve güvenlik güçleri hakkında keşif istihbarat çalışması yaparak PKK/KCK terör örgütü üyelerinin eylemlerine zemin hazırladığı değerlendirilen 7'si mahalle muhtarı ve aralarında 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısında, patlamada kullanılan patlayıcı yüklü aracı Elazığ iline götüren. 02 Eylül 2015 tarihinde Dicle ilçesine yapılan terör saldırısı olayında 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Uçer'in yanında ve planlayıcıları arasında olan, 01 Mayıs 2016 tarihinde Dicle ilçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin arasında olan, 10 Ekim 2016 tarihinde Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert' şehit eden 'Araş Cudi' kod adlı Seyithan Günay isimli teröristi bizzat kendi aracı ile Dicle ilçesine getiren, 28 Haziran 2016 tarihinde Dicle Devlet Hastanesi yakınlarında patlayıcı yüklü araç ile yapılan terör saldırısında aracı temin eden, 09 Eylül 2016 tarihinde Dicle ilçe merkezinde Hani yolu üzerinde ele geçirilen ve Dicle ilçe merkezinde patlatılacak olan patlayıcı yüklü aracı getiren şahıslar olmak üzere toplam 93 şüpheli şahısa adli işlem yapmak maksadıyla Bayrak-98 Şehit J.Uzm.Çvş Sergen Çakmak-3 operasyonu icra edilmiştir." 

Diyarbakırda flaş operasyon Tek tek yakalandılar...

38 KİŞİ TUTUKLANDI, 19 KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada ayrıca; gözaltına alınan 74 kişiden 38'inin tutuklandığı belirtilerek, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; tespit edilen 93 şahıs hakkında Diyarbakır Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde, Hakkari ve Elazığ illerinde, iç güvenlik birliklerine takviye maksatlı hava destekli jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri katılımıyla icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklanmış, 36'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkma yasağı kararı verilmiş, adresinde tespit edilemeyen 19 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyon ara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Diyarbakırda flaş operasyon Tek tek yakalandılar...

 

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