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    Diyarbakır’da feci kaza: 4 ölü

    DİYARBAKIR (İHA)
    10.07.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Ergani yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Ergani yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TIR sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: diyarbakır , ölü
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