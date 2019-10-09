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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR, (DHA)
09.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Diyarbakır’da çekilen şok görüntülere belediyeden açıklama geldi!

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Diyarbakır’da çekilen şok görüntülere belediyeden açıklama geldi!

DİYARBAKIR'da zabıta kıyafetli bir kişinin kâğıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Zabıta kıyafetli bir kişinin kâğıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yapılan incelemede tokat atan kişinin zabıta olmadığını belirterek, çocuğa uygulanan bu şiddetin ‘kabul edilemez’ olduğu ifade edildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde ‘toplum yararına çalışma programı’ kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâlihazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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