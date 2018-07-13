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    Diyarbakır'da çatışma: Bir korucu şehit

    AA
    13.07.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.

    Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, teröristle mücadele harekatı kapsamında ilçedeki Silvan Barajı üs bölgesinin güneyinde düzenlenen operasyonda saat 01.45 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı bildirildi.

    Çıkan çatışmada biri ağır 2 güvenlik korucusunun yaralandığı belirtilen açıklamada, helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucularından durumu ağır olanın müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

     

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    Etiketler: Diyarbakır , güvenlik korucusu
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