Diyarbakır'da bir evde ele geçirildi
DİYARBAKIR'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 779 uyuşturucu hap, 5 kilo toz esrar ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili Rıdvan T., gözaltına alındı.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan T.'nin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı ve kaldığı evde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 779 uyuşturucu hap, 5 kilo toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Hırsızlık ve gasp gibi 20 ayrı suçtan arandığı belirlenen Rıdvan T.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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