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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, AA
17.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 720 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da düzenlenen 2 operasyonda, 720 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Kocaköy ilçesinde 2 operasyon düzenledi.

Kocaköy yakınlarında durdurulan araçtaki aramada, 210 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Gözebaşı köyündeki operasyonda ise 510 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. 

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bu yıl düzenlenen 339 narkotik operasyonunda, 1 ton 858 kilo 662 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 27 gram eroin, 8,61 gram kokain, 10 kilo 485 gram sentetik uyuşturucu, 52 bin 250 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 4 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 136 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 463 şüpheliden 140'ı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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