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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Diyarbakır Valiliği’nden ’kitap fuarına desteğini geri çekti’ iddiaları yalanlandı

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Diyarbakır Valiliği’nden ’kitap fuarına desteğini geri çekti’ iddiaları yalanlandı

Diyarbakır Valiliği, yaptığı açıklamayla kitap fuarına desteğin geri çekildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, kentte bu yıl 7’ncisi düzenlenen kitap fuarına Valilik ile Büyükşehir Belediyesi’nin destek vermediğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kitap fuarına tam destek verdikleri, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde birtakım basın- yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarından desteğini çektiği şeklinde kamuoyunu yanıltmaya ve farklı algı oluşturmaya yönelik haberlere ve iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, konunun tarafı olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜYAP yetkilileri tarafından Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin Kitap Fuarına tam destek verdiği, fuar etkinliklerine tanıtım ve ulaşım bakımından katkı sunduğu ifade edilmiştir. Yalnızca ticari bir faaliyet olan fuarın tanıtım mecralarında ve yayınlarında Kamu Kurumu olarak Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin logolarını kullandırmadığı ilgili taraflarca belirtilmiştir. Bu bağlamda söz konusu asılsız ve gerçeğe aykırı iddiaları ve haberleri yayarak kamuoyu nezdinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize karşı olumsuz bir tavır oluşturmaya çalışan, gerçekten uzak ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmayı amaçlayan çevrelere karşı her türlü hukuki tasarrufumuzun saklı olduğu bilinmelidir. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilimize katma değer ve ilimiz ekonomisine katkı sunacak olan tüm çalışmalar desteklenmeye devam edilecektir."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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