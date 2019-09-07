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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.09.2019 - 01:01, Son Güncelleme:

Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama

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Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek bazı evrakların paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."
Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgelerin spekülasyona yol açacak şekilde yayınlandığı belirtilen açıklamada, "Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu. 

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