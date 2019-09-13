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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.09.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı

 Kulp ilçesindeki cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

TÖRENDE PKK'YA LANET YAĞDI

Mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ile devam etti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMALAR

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitleri uğurladıklarını söyledi. Bakan Soylu, “Ömer 15 yaşındaydı. Abit, biz biliriz ki ekmeğine gitti. Batman Sasonlu 3 kardeşimiz, şu anda biz buradayken Batmanlı kardeşlerimizin musallada aynı kardeşlik aynı anlayış içinde saf tuttuğunu biliyoruz. Allah sabredenlerle birlikteler. Şehittirler buna inanıyoruz. Size minnettarız, vatanınıza minnettarız, asaletinize minnettarız, her şeyi yapmalarına rağmen birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz, bu kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah’tır. Bilmenizi isterim ki sizin gibi şu anda dün akşam olayı öğrendikten sonra yüreği yanıp tutuşan bir adam var. ‘Orada kardeşlerimle beraber olmanız bizim vecibemizdir’ diyen bir adam var, Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diledi, Çocuklarımıza Fatihalar İhlaslar okuyalım. Allah cenneti ile müşerref eylesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah dirayetinizi daim eylesin, Allan rahmet eylesin. Yüreklerinde merhamet asalet olmayan ve bu ülkeye birilerine uşaklık yaparak kötülük yapmak isteyenleri Allah kahretsin” dedi.

Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlandı


Konuşmaların ardından her şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Dini vecibelerin yerine getirilmesi ve okunan duaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler şehit cenazelerini omuzlayarak araca taşıdı.

'KAHROLSUN PKK' SLOGANLARI

Cenazelerin taşınması sırasında toplanan vatandaşlar sık sık ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Şehitlerden Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız Kulp ilçesine bağlı Koçkar köyüne Ahmet Ay ise defnedilmek üzere Tuzla köyüne götürüldü.

BATMAN'DA ŞEHİTLERE SON GÖREV

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel Batman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

MUŞ'TA TÖREN

Diyarbakır Kulp'ta PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Sinan Diger (44), memleketi Muş’ta son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından evli ve 5 çocuk babası şehit Sinan Diger Yeşilce Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi

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