Diyarbakır mesajları

TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN

- “Biz Diyarbakır’ı istismar etmek değil imar etmek, huzura ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu gençlik ki 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirecek olan nesildir. Gençler, Diyarbakır’ın ve 80 vilayetimizin tüm gençleri bu büyük sorumluluğu üstlenmeye hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için mücadeleye hazır mıyız?

DİYARBAKIR HALKI İNHANETİ GÖRDÜ

- Bundan birkaç yıl önce Diyarbakır’ın merkezi başta kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini oraya gömmek istediler. Diyarbakır halkı bu ihaneti gördüğü için devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. Dikkat ediniz adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar.

81 MİLYONUN TEK DEVLETİ VAR

- Benliklerini bir dolara Amerika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler ve İslam adına Müslümanları katleden DEAŞ’lılarla kendi halkına kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Türk’ü ile Kürt’ü ile Laz’ı ile, Çerkez’i ile Süryani’si ile Arap’ı ile bu ülkedeki 81 milyon vatandaşımızın tek bir devleti vardır o da Türkiye Cumhuriyeti’dir.

BÖLÜNME DEĞİL, BÖLÜŞME TEKLİFİ

- Biz milletimize bölünmeyi değil bölüşmeyi teklif ettik. Biz milletimize parçalanmayı değil büyümeyi teklif ettik. Biz milletimize ayrımcılığı değil kardeşliği teklif ettik. Biz milletimize sefaleti değil refahı teklif ettik. Biz milletimize korkuyu değil güveni teklif ettik. Milletimiz de bu teklifimize olumlu cevap verdiği içindir ki bugün her bakımdan dimdik ayakta duran Türkiye vardır.

- Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye inancından dilinden kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur.”

FIRSATÇILAR CANIMIZI YAKTI

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde yaptığı konuşmada ise özetle şunları söyledi:

- “24 Haziran da arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Yatırımların, verdiğimiz emeğin karşılığı daha farklı olmalıydı. Diyarbakır’daki oy oranlarımız sokaktaki halkın ilgisini ifade etmiyor. Sorun her neyse bulacağız, çözeceğiz.

- Doğrudan ülkemizin ekonomisine saldırdılar. Göstergelerin olumlu seyrettiği dönemde bir anda kur, faiz ve enflasyon araçları ile yüklendiler. Mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk, tedbirleri aldık, durumu kısa sürede kontrole aldık.

- Bu dönemde dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı yaktı. Biz bu sıkıntıyı çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi can evinden vuranları da unutmayız böyle bilin. Olaylarda Suriçi hasar gördü, şimdi farklı bir Suriçi meydana geliyor. Kıymetini bilirler ya da bilmezler. Biz şunu biliriz; at denize balık bilmezse halik bilir.

GELİN MÜJDE VERELİM

Diyarbakır tarihi boyunca hep öncü olmuş, lider olmuş, çığır açmış bir şehir. Gelin yeni dönemin müjdesini yine Diyarbakır’dan verelim. Ey Diyarbakır sana acıdan, kandan ve gözyaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısın? Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın? Gözünün nuru evladına, mahremin olan evine, kızına, onları Kandil’e kaçıranlara ‘dur’ demeye hazır mısın? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar sana her türlü hizmeti getirenlerin yanında yer almaya hazır mısın? Öyleyse gelin hep birlikte 2019 Mart’ında yeni bir dönemin kapılarını aralayalım. Gelin hep birlikte ülkemize 2023’e taşıyacak iradeyi ortaya koyalım. Gelin hep birlikte evlatlarımıza huzurlu ve müreffeh bir gelecek inşa edelim. Gelin hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye’ye omuz verelim. Diyarbakır’dan yükselen işte bu ses dostlarımızın kalbini ferahlatırken, düşmanlarımızın yüreğini de daraltıyor.

YENİ DİYARBAKIR EVLERİ

- Erdoğan, stadyum açılışı sonrasında Sur ilçesindeki hendek-barikat operasyonları sırasında teröristler tarafından tahrip edilen evlerin yerine yapılan yeni konutları gezdi. Önce Sur ilçesinde tarihi Keçi Burcu’na çıkan ve buradan Hevsel Bahçeleri’ni ve Dicle Nehri’ni izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından 44 Diyarbakır Evi’ni ziyaret etti. Burada evlerin projesi ve çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından AK Parti İl Başkanlığı’ndaki yemeğe katıldı. Ahmet ÜN/DHA