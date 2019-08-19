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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.08.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde flaş gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar...

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde flaş gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı. 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi polis tarafından çembere alındı
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