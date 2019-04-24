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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımında son durum ne? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımında son durum ne? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, belli unvanlarda alım yapılacak memurlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 10 Mart 2019'a kadar açıklanması beklenen sonuçların halen ilan edilmemesi, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşları meraklandırdı. Peki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımında son durum ne? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zabıta Memuru, Belediye Trafik Memuru, İtfaiye Eri, Bilet Satış Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Fotoğrafçı, Kameraman, Muhasebeci, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Temizlik Hizmetlisi, Mühendis, Sosyolog, Şoför, Evlendirme Memuru, Psikolog ve Tekniker gibi farklı branşlarda, çeşitli lisans ve ön lisans programları ile lise mezunu vatandaşlar arasında memur alımı yapacak. Gözler uzayan sonuç açıklama sürecinde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Daha önce 7-10 Mart tarihlerinde açıklanacağı duyurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı ön başvuru sonuçları, henüz açıklanmadı. Bu hususta bir gelişme ya da kurum tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Söz konusu memur alımının başvuru kılavuzunda sonuç açıklama tarihine ilişkin şu bilgiler yer almıştı;

"Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediye tarafından internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

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