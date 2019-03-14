Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aralarında itfaiye eri, zabıta, mühendis, tekniker ve bilgisayar işletmeninin de olduğu 387 personel istihdam edecek. Söz konusu alımlar için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihlerde. Peki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, farklı branşlarda, çeşitli lisans ve ön lisans programları ile lise mezunu vatandaşlar arasında memur alımı yapacak. KPSS şartının arandığı istihdam için başvurularını 6 Mart'ta tamamlayan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçlarına ilişkin detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediye tarafından internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden henüz bir duyuru paylaşılmadı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
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