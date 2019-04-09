Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belli unvanlarda KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktı. Söz konusu alımlar için başvuru süreci günler önce bitti, gözler şimdi sonuç açıklama tarihinde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, belirlenen farklı branşlarda, çeşitli lisans ve ön lisans programları ile lise mezunu vatandaşlar arasında memur alımı yapacak. İşte, alım kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında sonuçların açıklanacağı tarih...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Daha önce 7-10 Mart tarihlerinde açıklanacağı duyurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı ön başvuru sonuçları, henüz açıklanmadı. Sonuçlarla ilgili açıklama, daha önce şu şekilde yapılmıştı;
"T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediye tarafından internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden henüz bir duyuru paylaşılmadı. Detaylara ulaşıldığı an haberimizin içerisi güncellenecektir.
SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (yenişehir istasyon caddesi no:65) sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
- Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle