Diyarbakır annelerine kadın desteği

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı, "İzmir, Diyarbakırlı annelerin yanında" pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini belirtti.

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır." diyen Etlik, her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "Başka canlar yanmasın." diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını söyledi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade eden Etlik, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında bulunmanın herkesin boynunun borcu olduğunu kaydetti.

Hacire annenin başlattığı duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşen her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Etlik, "Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadınlar "Beşiği sallayan dünyayı sallar." ve "Diyarbakır anneleri yalnız değildir." sloganı attı.

AÇIKLAMAYI ŞEHİT YAKINI YAPTI

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Türkiye anneler için ayakta", "Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle", "Teröre lanet, annelere destek" yazılı dövizlerle bir araya gelen kadınlar, ortak açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan er Mehmet Aktaş'ın akrabası Nagihan Aktaş Özkefal, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandığını dile getirdi.

Özkefal, "Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar olarak, 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyabakır'daki annelerinin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor, hep birlikte 'Teröre son.' diyoruz." şeklinde konuştu.

''ANNELERİN İRADESİ TERÖRÜ DURDURACAK''

Denizli'de, ellerinde terörü lanetleyen ve Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Tuğba Kılıç, ülkenin her yanında annelerin bu çığlığına destek olmak için toplandıklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Beyaz Ay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Kahveci de yaptıkları açıklamalarda terörü lanetleyerek, Diyarbakır annelerine desteklerini açıkladı.

''BEDENEN ORADA OLAMASAK DA...''

Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar da Tiritoğlu Parkı'nda toplandı.

Platform sözcüsü Rümeysa Taşçı, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını, annelerin meydan okumasının ülke geneline yayıldığını dile getirdi.

Taşçı, "Duyduğumuz 'Yeter artık.' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bizler bedenen Diyarbakırlı annelerin yanında olamasak da onların teröre karşı gösterdiği kararlı duruşun yanındayız." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE, ANNELERİNİN YANINDA''

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kadınlar ise "Analarla biriz, beraberiz", "Teröre karşı tek ses tek yürek", "Türkiye annelerinin yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hülya Şeker, ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olunduğunu belirtti.

Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanında olduklarını kaydeden Şeker, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.

''ANNELERİN ACISINA DUYARSIZ KALMAYIN''

Oturma eylemine devam eden annelere destek için Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Teröre lanet annelere destek", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız" ve "Annelerin acılarına duyarsız kalmayın" dövizleri taşıyarak terörü lanetledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, annelerin başlattığı direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi.

Keskin, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır." dedi.

Herkesin, "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

KIRKLARELİ'NDEN DESTEK

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelenler, "Evlat nöbetinde Diyarbakırlı annelerin yanındayız" pankartı açtı.

Basın açıklamasını okuyan Sibel Doğruöz, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade etti.

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarına işaret eden Doğruöz, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerimizin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı halen kurumadı." dedi.

EDİRNE

Edirne'de Saraçlar Caddesi Merkez Postane önünde bir araya gelen kadınlar, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdi.

Burada basın açıklamasını okuyan milli tekvandocu Nur Demir, Diyarbakır annelerinin teröre meydan okuduğunu söyledi.

Edirne'den Kars'a tüm annelerin tek yürek olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız."

KONYA

Konya'da, kadınlar Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya da tepki içeren pankartlarla Kültür Park'ta bir araya geldi.

Burada grup adına açıklamada bulunan Ayşe Sıddıka Kulu, 81 ilde çok sayıda kadın STK temsilcisinin nöbet tutan annelere destek için birlik olduğunu söyledi.

Tarihin, annelerin teröre meydan okuyan direnişini saygıyla yazacağını belirten Kulu, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır." dedi.

Alanda toplanan kadınlar, "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle", "Teröre lanet, annelere destek", "Teröre karşı tek ses, tek yürek" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar STK Platformunun kadın temsilcileri, Anıtpark önünde buluştu.

Gruptakiler adına konuşan Serap Özdemir, Diyarbakır'daki nöbette tarifi imkansız acılara şahit olduklarını anlattı.

Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın, herkesin boynunun borcu olduğunu aktaran Özdemir, "Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

KARAMAN

Karaman STK Platformu temsilcisi kadınlar da Diyarbakır annelerine destek için Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Anaların ahı terörü bitirecek", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" pankartları taşıyan kadınlar adına açıklama yapan Betül Ayhan, ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütleriyle topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

AKSARAY

Aksaray'da, ellerindeki pankartlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan kadınlar, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Burada kadınlar adına konuşan avukat Hümeyra Aksoy, annelerin Diyarbakır'daki onurlu direnişine destek için ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını dile getirdi.

Diyarbakır'daki annelerin duruş ve cesaretinin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğuna işaret eden Aksoy, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında, karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'teröre son' diyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZON

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, ellerindeki "Trabzon ve Diyarbakır Anneleri El Ele" dövizi ve "Analarla Biriz Analarla Beraberiz", "Terörü Anneler Bitirecek", "Anneler Teröre Baş Kaldırıyor" yazılı pankartlarla Diyarbakır'daki annelere desteklerini iletti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, burada grup adına yaptığı açıklamada, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını söyledi.

Bu direnişlerin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını dile getiren Özcan, "Bulundukları şehirde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." ifadesini kullandı.

Özcan, Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını

vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz."

RİZE

Memiş Ağa Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına açıklama yapan Birsen Ertan, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağına inandıklarını ifade eden Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım.' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."

Diyarbakır'da toplanan annelerin yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarına vurgu yapan Ertan, bedenen olmasa da Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin ruhen yanlarında olduklarını aktardı.



Mardin-Savur karakolu Topluvelitepe mevkisinde, 1997'de bölücü terör örgüt mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Asteğmen Coşkun Telci'nin annesi Reziye Telci ise şunları söyledi:

"Hiçbir anne istemez ki benim çocuğum dağa gitsin, vurulsun. Allah herkesi doğru yola çevirsin. Herkesi iyi eylesin. Bizim için ne gece ne gündüz var. Yağmur yağar, gök gürler, oğlun aklına gelir, 'Oğlum ıslanıyor mu?' diye. Biz yandık, hiçbir annenin yanmasını istemiyoruz. Allah hiç kimseyi evlat acısı ile imtihan etmesin. Allah herkesi iyi etsin."

Şehit Er Yüksel Çakar'ın annesi Naciye Çakar da destek olmak için açıklamaya katıldığını ifade etti.

GİRESUN

Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Kader Kandemir, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi.

Kandemir, bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin başka canlar yanmaması için çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Giresun'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareketin karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz."

ORDU

Ordu'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde ellerinde Türk bayrağıyla toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.



Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Şener, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.



Şener, Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti.



Ordu'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasalar da onların "Ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanında olduklarını belirten Şener, annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını aktardı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Fatih Parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Seda Altuntaş, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin onurlu direnişe destek için toplandıklarını ifade etti.

Diyarbakır annelerinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna vurgu yapan Altuntaş, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Altuntaş, ulusal ve uluslararası kamuoyunu da Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet etti.

Terör örgütleri ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele verildiğine dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti:

"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

ARTVİN

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ellerinde "Teröre Lanet Annelere Destek", "Türkiye Anneler için Ayakta" "Çocuklarımızı İstiyoruz", "Annelerin Acılarına Duyarsız Kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak terör örgütü aleyhine slogan attı.

Burada açıklama yapan Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gül Köse, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi.

Köse, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini tarihin saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet eden Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

VAN



Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Vanlı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Uludağ, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortay koyduğuna yürekten inandıklarını belirterek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını aktaran Uludağ, şunları kaydetti:

"Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."



BİTLİS

Ellerinde Türk bayrakları ve açtıkları pankartlarla Gökmeydan'da toplanan kadınlar, Diyarbakır'da terör örgütünce kaçırılan çocukları için eylemlerini sürdüren annelere destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek, annelerin eylemine destek için 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

"Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz." diyen Ermek, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'Teröre son' diyoruz." ifadesini kullandı.

MUŞ

Muş'ta belediye önünde toplanan kadınlar, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren anneler için destek çağrısında bulundu.

Burada toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Ela Kaplan, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara tanıklık ettiklerini söyledi.

"Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak gerektiğini vurgulayan Kaplan, "23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünyadaki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkari'de Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, valilik binası önünde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak için buluştuklarını aktardı.

Bakar, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, "Terörü anneler bitirecek", "Annelerin yanında PKK'nın karşısındayız" ve "Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz" sloganları attı.

ERZURUM

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek vermek için bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", "Yeter artık annelerin yürekleri yanmasın" yazılı dövizler taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Deniz Temiz, 81 ilde eş zamanlı olarak toplanan kadınların, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek verdiğini hatırlattı.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan mücadeleleri saygı ile yazacağını, Erzurumlu kadın STK temsilcilerinin de onların yanlarında olduğunu ifade eden Temiz, şöyle devam etti:

"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne acısının etiketi olmaz diyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Bu mücadelemizin mihenk taşı olan ve dağa kaçırılan oğulları için 23 gündür Diyarbakır'da başlatılan ve yeni annelerin de katılımıyla büyüyen sessiz çığlık, dünya üzerinde terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü."

Meydanda bulunanlardan şehit yakını olan Elvan Çoban ise 2015 yılında, akrabası Sedat Sorgun'un, asker olduğu için terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını vurguladı.

"Sedat'ı istiyoruz" diye slogan atan Çoban, Diyarbakır'da annelerin başlattığı haklı mücadeleye herkesin destek olması gerektiğini belirtti.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen STK'lerin temsilcileri de ellerinde dövizlerle terörü lanetledi.

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Kadın Komisyonu Başkan Vekili ve Ankara'daki terör saldırısında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Uğur Fetih Özdemir'in eşi olan Nurdan Özdemir, Diyarbakır'da gösterilen direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını ifade etti.

ARDAHAN

Ardahan'daki STK temsilcileri de Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Türkiye anneler için ayakta", "Terörü anneler bitirecek", "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle" ve benzeri yazıların yazıldığı dövizleri taşıyan kadınlar adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi Esma Karakoyun basın açıklaması yaptı.

Karakoyun, bugün evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneler için toplandıklarını belirterek, onların mücadelelerine gönülden destek verdiklerini söyledi.

AĞRI

Ağrı'daki STK'lerin kadın temsilcileri de ellerindeki Türk bayrakları ile Merkez Camisi önünde toplandı.

Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan Ebru Dişçi, Diyarbakır annelerinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getirdi.

TUNCELİ

Tunceli Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı üstünde toplanan STK'lerin kadın temsilcileri adına da Memur-Sen Hanım Komisyonu Üyesi Öğretim Görevlisi Seher Mamur basın açıklaması yaptı.

Mamur, terörü annelerin bitireceğini belirterek, sonuna kadar Diyarbakır'daki annelere destek olacaklarını aktardı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR