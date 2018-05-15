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    Diyanet'ten "Filistin" kararı!

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacak, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

    İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit edip, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek. Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.


     

     

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    Etiketler: Filistin , Şehit , Diyanet , cenaze namazı , gündem
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