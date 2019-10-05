Diyanetten fidan seferberliği
Diyanet İşleri Başkanlığı, 90 bin camide fidan seferberliği başlattı. Yarın sabah namazından sonra fidan seferberliği tüm yurtta uygulanacak. Başkanlık, cuma hutbesinde ‘Dünya Evimiz Bize Emanettir’ başlıklı hutbe okuttu.
Hutbede şunlar vurgulandı:
HER VARLIĞIN DEĞERİ AYRI
“Dünyada her bir varlığın ayrı bir gayesi ve değeri vardır. Bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı, diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını kaybettiği acı bir çağı yaşıyoruz. Dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu, çevresiyle dostça, adil ve insaflı bir ilişki kuramadı. Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya kandığımız nehirleri kirletti. Oysa çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız. Önümüzdeki pazar günü sabah namazından sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün camilerimizde fidan dikimi gerçekleştireceğiz.”
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