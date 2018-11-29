Diyanet'ten arıyoruz çetesi çökertildi
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0850’li numaralardan vatandaşları arayarak dini kitap satma vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çeteye operasyon düzenledi.
Çetenin elebaşının Adnan Soybek olduğu, sevgilisi Sabriye Öksüzoğlu’nun ise çağrı merkezini yönettiği belirlendi. Çete üyelerinin “Kitap bedelinin yüzde 10’unu Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara gönderiyoruz” diyerek karşılarındaki kişiyi kandırdıkları, kargolara ise boş kâğıt parçaları koydukları tespit edildi. Çete, bu yolla 8 ayda yaklaşık 30 bin kişiyi arayarak 2 milyon TL’lik vurgun yaptı. Çete elebaşının vurgun parasıyla bir yatta verdiği partinin görüntüleri de ortaya çıktı. 31 kişi gözaltına alındı. Adnan Soybek ile sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
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