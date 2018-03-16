Diyanet'te yeni dönem: Telefonda fetva bitiyor

GÜVENLİK KONUSU

“DİYANET kanunla çelişiyor diye dinin kuralını açıklamamazlık edemez. Faizi sorsa ne diyecek Diyanet? Kuran ve sünnete göre yanıt verecek. Son dönemde siyasal projelerden bir tanesi mezhepçilik ateşine odun atma olayı. Körüklemek için küresel güçler gayret içinde. Hepimiz için tehlike, tehdit. Hepimizin duyarlı olması lazım. Bazı devletlerin istihbarat örgütleri özel fonlar ayırıyor. Oynanan oyunu hepimizin görmesi gerekiyor. Din konusu ulusal güvenlik konusu, bunun son derece önemli olduğuna yürekten inanıyoruz.



YAZILI CEVAP VERİLECEK

Yeni bir genelge hazırlığımız var. Artık telefonla fetva devri kapandı. Yazılı yanıt verilecek. İl, ilçe müftüsünün onayı olacak. Sorular arşivlenecek, cevaplar arşivlenecek ve iletişim bilgileri olacak. ‘Alo Fetva’ sadece soru almak maksadıyla açık, cevap yazılı olacak.



İlahiyat fakülteleri, bir tartışma olunca, mesela kadın konusu gündeme gelince çıkıp ‘Sen niye saçmalıyorsun’ demiyor, demesi lazım. Cumhurbaşkanımız ‘Bu konularda beni konuşturmayın’ diyor. Ben korku olduğunu düşünmüyorum, cemaat ve tarikatlerden. Korku gibi algılanıyor, ama bu alışkanlık.



Cumhurbaşkanı’nın bu konularda konuşmak zorunda kalması... Bizim ya da ilahiyat fakültelerinin söylemesi gerekeni söylememesi ya da yeterince söylememesi nedeniyle topa girmek zorunda kalıyor. Cemaat, tarikat, bu bizim bir gerçeğimiz. Tekke ve zaviye kanunu yasakladı ama hepsi yaşıyor. Yeni politikalar geliştirmemizde fayda var. İslam alemi gelişme ve değişimlere cevap vermeli, veremezse kıyamete kadar nasıl varlığını sürdürecek. Kuran ve sünnete bakan gözlerimizi güncelleyeceğiz. Dinde reform olmaz, yapılamaz. Cumhurbaşkanı’nın hayatı bunu diyenlerle mücadele ile geçmiştir. Dinde reform kim diyorsa din düşmanıdır. Cumhurbaşkanımızın dediği kendimizi güncellemek.









NESİ MİLLİYETÇİLİK

(Cuma hutbeleriyle ilgili milliyetçilik, devletçilik ve Türkçülüğe kaydığı şikâyetleri var) PKK nın bazı faaliyetleri bunlar. Camilerdeki ibadeti provoke etmek, vatandaşları rahatsız etmek için örgüt yapıyor. Vatandaşlarımız da örgütün yaptıklarından rahatsız. Vatandaşlarımız Afrin’de ordumuzun başarısı için dua etmektedir. Dine saygısı olan Kuran’ın içine bomba koyar mı? Çanakkale Zaferi’nde şehitlerimizi anlatmanın neresi milliyetçilik, Mehmetçiğimizi anmanın nesi milliyetçilik!”



TARİKATLARI İKİYE AYIRMAK LAZIM

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İnşallah bir Diyanet Akademisi kuracağız. Tarikat ve cemaatler kendi düşüncelerini toplumda yaygınlaştırmak isterler. Bunları ikiye ayırmak lazım. İyi niyetli olanlar, Kuran ve sünnetle hareket edenler. Bunları değerli buluruz. Yeter ki yanlış bilgi yaymasınlar. Bu çizgiden sapanlar, yanlış bilgi veren, kim olursa olsun Diyanet İşleri Başkanlığı olarak eğitim birimleri olarak karşı çıkmamız gerekiyor. Karşı çıkmadığımız zaman FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütü oluşabiliyor, kalbi kayan gençler olabiliyor. Baskı yapsalar da buna boyun eğecek değiliz.”



FIKIH GÜNCELLEMESİ

Bozdağ, “Kuran ve sünnete dayanan kaynaklarımızda sabit ve değişkenler var. Kuran ayeti güncellenmez. Ancak bunların dışında zamanın değişmesi ile hükümler de değişebilir. Buna fıkıh güncellemesi diyoruz. Problemlere yeni çözümler getirerek güncelleme yapmak her zaman mümkündür” dedi.