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    Diyanet'te bir ilk... Resmi Gazete'de de yayımlandı

    AA
    13.03.2018 - 02:08 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

    Söz konusu atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 ve 76'ncı maddeleri ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi gereğince uygun görüldü.

    HURİYE MARTI DA YER ALDI

    Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararda Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi. Türkiye'de ilk defa Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na bir kadın atanmış oldu. 

    Prof. Dr. Martı'nın görevlendirme kararı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile 633 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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    Etiketler: resmi gazete , son dakika , diyanet , gündem
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