Diyanet’in ilk kadın başkan yardımcısı resmen görevde

Diyanet İşleri başkan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin iki ayrı kararname Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve 5 yıl boyunca İzmir Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen başkan yardımcısı olarak atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı, 2017 yılı kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ilk kadın başkan yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Prof. Martı’nın görevlendirmesine ilişkin kararname de dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversitedeki görevine devam edeceği belirtilen Prof. Huriye Martı’nın atama değil görevlendirme olarak bu makama getirildiği kaydedildi.