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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rıza ÖZEL/ANKARA
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Diyanet’in ilk başkanına CHP’den çiçekler

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Diyanet’in ilk başkanına CHP’den çiçekler

CHP, Atatürk’e hakaret eden Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepkilerini sürdürüyor.

CHP genel başkan yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu ile partililer, bu amaçla dün Diyanet’in ilk başkanı Rifat Börekçi’nin mezarını ziyaret etti. CHP’liler Kuran okunmasının ardından Rifat Börekçi ve eşi Samiye Börekçi’nin mezarlarına çiçekler bıraktı. Börekçi’nin, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran bir din bilgini olduğunu hatırlatan Yıldırım Kaya, şunları söyledi: “Rifat Börekçi, gerçek bir devlet adamı, müftü ve ilk Diyanet İşleri Başkanımızdır. Börekçi, Cumhuriyet’in kurulması için canını hiçe saydı, Atatürk ve arkadaşlarına yönelik çıkarılan idam fetvasına rağmen mücadeleye destek olunması için karşı fetva çıkardı. Eğer bugün Ankara başkent ise bugün ezanlar susmuyorsa biz bunu Börekçi’ye borçluyuz. Bir Diyanet İşleri Başkanı’nın yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden, ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır. Aslında bunu biz Diyanet İşleri Başkanı ziyareti olarak algılamıyoruz, Ömer Çelik’in açıklaması, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ziyaretten haberdar olduğunu belirten bir açıklama. Bu din adamı diye kisve takan kişiye değer verdiğini biliyoruz. Ya çıkın bu meczuba açıkça sahip çıkın ya da şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı işgal eden zat, işgalden vazgeçsin. Bu sehven değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır.” 

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