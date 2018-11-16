Diyanet’in ilk başkanına CHP’den çiçekler
CHP, Atatürk’e hakaret eden Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepkilerini sürdürüyor.
CHP genel başkan yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu ile partililer, bu amaçla dün Diyanet’in ilk başkanı Rifat Börekçi’nin mezarını ziyaret etti. CHP’liler Kuran okunmasının ardından Rifat Börekçi ve eşi Samiye Börekçi’nin mezarlarına çiçekler bıraktı. Börekçi’nin, Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran bir din bilgini olduğunu hatırlatan Yıldırım Kaya, şunları söyledi: “Rifat Börekçi, gerçek bir devlet adamı, müftü ve ilk Diyanet İşleri Başkanımızdır. Börekçi, Cumhuriyet’in kurulması için canını hiçe saydı, Atatürk ve arkadaşlarına yönelik çıkarılan idam fetvasına rağmen mücadeleye destek olunması için karşı fetva çıkardı. Eğer bugün Ankara başkent ise bugün ezanlar susmuyorsa biz bunu Börekçi’ye borçluyuz. Bir Diyanet İşleri Başkanı’nın yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden, ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır. Aslında bunu biz Diyanet İşleri Başkanı ziyareti olarak algılamıyoruz, Ömer Çelik’in açıklaması, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ziyaretten haberdar olduğunu belirten bir açıklama. Bu din adamı diye kisve takan kişiye değer verdiğini biliyoruz. Ya çıkın bu meczuba açıkça sahip çıkın ya da şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı işgal eden zat, işgalden vazgeçsin. Bu sehven değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle