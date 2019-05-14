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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Diyanet'e göre misvak kullanmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı?

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Diyanet'e göre misvak kullanmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayında iftar saati öncesinde dişlerini fırçalamak isteyen Müslümanlar, oruç ibadetlerinin zarar görüp görmeyeceğini merak ediyor. İşte, diş fırçalamak orucu bozar mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan cevap

Tuttukları orucun zarara uğramaması için diş fırçalamak orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabı

DİYANET BİLGİSİNE GÖRE DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini alacak. Konu dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ağız ve diş sağlığı uzmanları oruç sırasında dişlerin fırçalanmamasının diş çürüklerine yol açabileceği uyarısında bulunurken; kimi uzmanlar da iftar ve sahur sonrası fırçalamanın ağız ve diş temizliği azısından yeterli olacağı görüşünde.

Orucu bozan durumlara ilişkin resmi sayfası üzerinden bilgilendirme yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.

MİSVAK KULLANIMININ HÜKMÜ NEDİR?

Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.

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