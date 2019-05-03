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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.05.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Diyanet Vakfı’nın Sultanahmet’teki kitap fuarına İBB’den izin çıkmadı

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Diyanet Vakfı’nın Sultanahmet’teki kitap fuarına İBB’den izin çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Diyanet Vakfınca Sultanahmet Meydanı'nda kurulması planlanan kitap fuarına, emniyet, esnaf ve itfaiye karşı olduğu için izin verilmediğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." dedi.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen İmamaoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'nda açılması planlanan Türkiye Kitap Fuarı'na izin verilmemesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, İstanbul'da ramazana dönük olarak büyük hassasiyet taşıdıklarını söyledi. "Her manevi ortamda sıfır siyaset" anlayışına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, 5 yıllık belediye başkanlığında da bu anlayışla hareket ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." diye konuştu.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

‘’Geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanı kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini ilettiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Ne öngörüyorsunuz?' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın." dedim. Ben o anlamda hiç irade koymadım. 'Esnaf rahatsızsa, emniyet rahatsızsa, itfaiye rahatsızsa kurmayın' dedim. Ne diyorlarsa kabul ettim. Artı orada kurulacak olan, Diyanet Vakfı diye adlandırılıyor ama, orada yazan özel bir fuar şirketidir. Bana da yazısı gösterildi. Ben de 'Yönetime gönderin, yönetimin gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Biz Diyanet Vakfıyla her türlü iş birliği yaparız. Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliği yaparız. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu hakkında bize brifing verdi. Sebebi budur."

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