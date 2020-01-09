Diyanet TV nasıl izlenir? İşte Diyanet TV canlı izleme linki
Diyanet TV frekans ayarı ve yayın akışı ile canlı izleme linki günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Hacı adayları kura çekimini canlı izlemek istiyor ve Diyanet TV'nin frekans bilgilerini aratıyor. Peki, Diyanet TV nasıl izlenir? Diyanet TV frekans ayarı nasıl yapılır?
Vatandaşları din konusunda bilinçlendirme görevi çerçevesinde yayınlar yapan Diyanet TV'nin frekans bilgileri ve güncel yayın akışı, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Diyanet TV'nin nasıl izleneceğini ve frekans ayarının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte, Diyanet TV frekans ayarı ve 9 Ocak 2020 yayın akışı...
Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri yayında olan Diyanet TV, dini içerikli yayınlarıyla pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet TV'yi televizyonların yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün.
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: ¾
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
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