Diyanet TV frekans bilgileri | 28 Aralık Diyanet TV yayın akışı
Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri yayında olan Diyanet TV, dini içerikli yayınlarıyla pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet TV'yi televizyonların yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün. Peki, Diyanet TV frekans bilgileri neler?
Toplumu din konusunda aydınlatma görevi çerçevesinde yayınlar yapan Diyanet TV'nin frekans bilgileri ve güncel yayın akışı, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, Diyanet TV frekans bilgileri ve yayın akışı bilgisi...
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: ¾
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
DİYANET TV YAYIN AKIŞI (28 ARALIK 2018)
06:00 Mukabele ( Tek Nefes Anadolu )
07:00 Diyanete Soralım
08:00 Kur'an Öğreniyorum
08:30 Gönül Sultanları
09:00 GÜNDEM
10:00 Sohbet İklimi
10:30 Yeni Güne Merhaba
12:00 Cuma Sevinci
13:30 Kıssaların Dilinden
14:00 Bir Asır Bir Çınar
14:30 Ara Nağme
14:45 Hac Kuraları
16:00 Kur'an'ın Dilinden
16:30 Önce Sağlığım
17:30 Lâhûti
18:00 Orta Asya Günlüğü
18:30 Diyanet Ana Haber
19:30 Ara Nağme
20:00 Diyanete Soralım
21:00 Gönül Doktoru
21:30 Sohbet İklimi
22:00 İslamafobi Endüstrisi CANLI )
23.30 Kıssaların Dilinden
00:00 Mukabele ( Osman Şahin )
01:00 Kur'an Öğreniyorum
01:30 Diyanet Ana Haber
02.00 Yeni Güne Merhaba
03:30 Kur'an'ın Dilinden
04:00 İslamafobi Endüstrisi
05:30 Gönül Doktoru
DİYANET TV İNTERNET CANLI YAYINI
Diyanet TV'yi internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Canlı izle oynatıcısı üzerinden yayınları 3 saat geri alabilir, istediğiniz an durdurabilir, daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.
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