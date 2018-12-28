Diyanet TV frekans bilgileri | 28 Aralık Diyanet TV yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.12.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Diyanet TV frekans bilgileri | 28 Aralık Diyanet TV yayın akışı

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Diyanet TV frekans bilgileri | 28 Aralık Diyanet TV yayın akışı

Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri yayında olan Diyanet TV, dini içerikli yayınlarıyla pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet TV'yi televizyonların yanı sıra internet üzerinden de canlı olarak takip etmek mümkün. Peki, Diyanet TV frekans bilgileri neler?

Toplumu din konusunda aydınlatma görevi çerçevesinde yayınlar yapan Diyanet TV'nin frekans bilgileri ve güncel yayın akışı, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, Diyanet TV frekans bilgileri ve yayın akışı bilgisi...

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: ¾

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

DİYANET TV YAYIN AKIŞI (28 ARALIK 2018)

06:00     Mukabele ( Tek Nefes Anadolu )

07:00     Diyanete Soralım

08:00     Kur'an Öğreniyorum

08:30     Gönül Sultanları

09:00     GÜNDEM

10:00     Sohbet İklimi

10:30     Yeni Güne Merhaba

12:00     Cuma Sevinci

13:30     Kıssaların Dilinden

14:00     Bir Asır Bir Çınar

14:30     Ara  Nağme

14:45     Hac Kuraları

16:00     Kur'an'ın Dilinden

16:30     Önce Sağlığım

17:30     Lâhûti

18:00     Orta Asya Günlüğü

18:30     Diyanet Ana Haber

19:30     Ara  Nağme

20:00     Diyanete Soralım

21:00     Gönül Doktoru

21:30     Sohbet İklimi

22:00     İslamafobi Endüstrisi CANLI )

23.30     Kıssaların Dilinden

00:00     Mukabele ( Osman Şahin )

01:00     Kur'an Öğreniyorum

01:30     Diyanet Ana Haber

02.00     Yeni Güne Merhaba

03:30     Kur'an'ın Dilinden

04:00     İslamafobi Endüstrisi

05:30     Gönül Doktoru

DİYANET TV İNTERNET CANLI YAYINI

Diyanet TV'yi internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Canlı izle oynatıcısı üzerinden yayınları 3 saat geri alabilir, istediğiniz an durdurabilir, daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

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