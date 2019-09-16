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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
16.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Diyanet önemli projeyi hayata geçirdi... Başkan yardımcısı detayları anlattı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Diyanet önemli projeyi hayata geçirdi... Başkan yardımcısı detayları anlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk kadın Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve ekibi, önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye’de kimi zaman gelenekler, kimi zaman yanlış dini bilgiler nedeniyle kız çocuklarının okutulmadığına işaret eden Martı, “TÜİK verilerine göre kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu ve çocuk işçi olarak çalıştırıldıkları 7 ilde ‘Kız Çocuklarının Okullaştırılması ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Farkındalık Eğitimi’ başlattık. Kızların kanuni sınır yaşından önce asla zorla evlendirilmemeleri gerektiğini anlatıyoruz. ‘Onları üniversiteye de gönderin’ diyoruz” dedi.

7 İLDE BAŞLADI

Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Konya, Mardin, Muş ve Şanlıurfa’da başlayan proje, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı’nca yürütülüyor. Ailelere Hz. Muhammed’in eğitime verdiği önem anlatılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Öncelikli hedef kitlenin, çocukların eğitimi konusunda karar verici olan ebeveynler, nihai faydalanıcılarının ise çocuklar ve sonraki nesiller olduğuna değinen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, şunları söyledi:

KIZLARIN OKUTULMAMASI SOSYAL SORUN

“Kız çocuklarının eğitimini din eğitimi veren bir kurum olarak çok önemsiyoruz. Çünkü eğitim her insan için vazgeçilmez bir haktır ve çocuğun haklarını korumakla sorumlu olan anne babalar çocuğa bu hakkı verecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sosyal problemlere yönelik dinin temel referanslarından çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var.

Çocukların okuldan mahrum edilmesi, eğitime katılamayışı, özellikle kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılması ciddi bir sosyal sorun. Dinimizin temel referanslarına baktığımızdaysa bunun hiçbir zaman tasvip edilmediğini görüyoruz.

Dolayısıyla Müslüman bir toplumda, çocuklarını dini olduğunu zannettikleri bir takım bahanelerle, aslında gelenekten gelen ve biraz da törenin bağladığı gerekçelerle okula göndermeyen anne ve babalara bunun dini bir dayanağının olmadığı konusunda bilgi veriyoruz.

EĞİTİLMEZSE HURAFEYE İNANIR

Öncelikle 7 ilimize hem kadın hem de erkek din görevlilerimizden gruplar gönderdik. İllerimizde farklı alanlarda farklı muhatap kitlelere yönelik sohbetler ve eğitimler yaptık.

Bu farkındalık çalışmalarının sadece camide yürütülmesini istemiyoruz, çünkü cami cemaati belirli bir kitle, onun dışına çıkmak istiyoruz.

Bu nedenle kahvehane sohbetleri yaptık. Her ilimizde en az 4 kahvehaneye giderek vaizlerimiz, başkanlık uzmanlarımız, kız çocuğunun okutulması, eğitilmesi yönünde Peygamber Efendimizin kendi döneminden başlamak üzere ne kadar büyük bir seferberlik, ne kadar ciddi bir atılım başlattığını, cehaletin toplumun geleceğinde nelere mal olduğunu anlatan kıymetli toplantılar yaptılar.

Kahvehane sohbetleri her seferinde ciddi bir ilgi ile karşılandı. Aile Destek Merkezlerinde de sohbetlerimize devam ettik. ‘Çocuğumu asla okutmam’ diyen aileleri ziyaret ettik. Yerel televizyon ve radyo programlarında, fabrika ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) bilgilendirme yaptık.

Cuma vaazlarında bu konuya yer verdik. Toplumun cehaletle iyiye doğru gitmeyeceğini, bir kız çocuğunun eğitilmediği zaman, doğruyu vermediğin zaman mutlaka hurafeye, yanlış sapkın düşünceye, gereksiz boş düşüncelere meyil edeceğini anlattık.

KIZ ÇOCUĞU UCUZ İŞ GÜCÜ DEĞİLDİR

İslam bilgi dinidir, ilim dinidir ve cehaletin düşmanıdır. Bir Müslüman’ın aile fertlerinden herhangi birini cahil bırakması söz konusu olamaz. Bir kız çocuğunun ucuz iş gücü olarak görülüp herhangi bir şekilde tarlada, bağda, bahçede ya da ev işlerinde kullanılmak üzere eğitimden alıkonulması dinimizce uygun değil. Bir kız çocuğu kendisini evlilik için yeterli göreceği, anne olmak için hazır olduğu, eş olma yükümlülüğünü üstlenebileceği, kanuni sınır yaşına kadar hiçbir şekilde zorla evlendirilemez.

Eğitimden de kendi talebi olmaksızın, zorunlu eğitim dışındaki -üniversite eğitimden bahsediyorum- alıkonulamaz. Peygamber Efendimizin de bunu istediğini, kendi eşini (Hafsa’yı) bile okuma yazma öğrenmesi konusunda teşvik ettiğini anlatıyoruz.

Sohbetlerimizde bu mesajları veriyoruz. Kız çocuklarını okutmamak için sıklıkla  karşımıza çıkan bahane şu: ‘Kendi okumak istemiyor, kendisi gitmek istiyor işe.’

Çocuk aslında aileye yardımcı olduğunu düşünerek heveslenip, bir şekilde cesaretlenip işçi olarak çalışmayı kabul etse bile aile buna izin vermemeli. Çocuk o yaşta kendi ufkuyla, kendi kazanımlarıyla geleceğini göremez.

Bunun olumsuz sonuçlarını anlatıyoruz.”

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Son 24 saatte ne oldu? (16.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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