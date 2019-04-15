Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatına 20 müftü alımı yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden taşra teşkilatına 20 müftü alımı yapılacağını duyurdu. Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklar. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı müftü alımıyla ilgili detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “ilçe müftüsü” alımı yapılacaktır.
Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. 2. Başvurular 22.04.2019 - 06.05.2019 tarihlerinde 08:30 - 16:30 saatleri arasında alınacaktır.
Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
6. İlçe müftüsü unvanda müktesebi bulunmamak 7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
8. Erkek olmak.
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