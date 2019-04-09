Diyanet İşleri Başkanlığı sınav yerleri nasıl öğrenilir?
ÖSYM'nin internet sitesinden 3 Nisan tarihinde yapılan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Bu açıklama ile beraber sınava girecek adaylar sınav yerlerinin nasıl öğrenileceğini sorgulamaya başladı. İşte, 13 Nisan tarihinde yapılacak olan 2019-DİB-MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama ve bazı bilgiler...
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na girecek olan adaylar için sınav giriş yeri bilgileri açıklandı. Adaylar sınav giriş belgesini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte 2019-DİB-MBSTS, sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2019-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.
SINAV TARİHİ 13 NİSAN
13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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