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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında son gün! Başvuru şartları neler?

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında son gün! Başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından istihdam edilecek, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alımında, başvuru sürecinin sonuna gelindi. Söz konusu pozisyonlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilanın detaylarını ve başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatına 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirilecek. 2018 KPSS puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımının detayları...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile başvuru formunu dolduracak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne aynı tarihler arasında şahsen müracaat edecek.

Halen Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanlar başvuruda bulunamayacak.

SINAV NERELERDE YAPILACAK?

Sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanetin internet sitesinden ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecek.

4B STATÜSÜNDE ÇALIŞACAKLAR

Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde sözleşmeli olarak çalışacak. Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.

İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, hafız gruplarında Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edilecek.

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