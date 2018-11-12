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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.11.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı | Diyanet 2019'da 6 bin 100 personel alacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı | Diyanet 2019'da 6 bin 100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihtiyaçlar doğrultusunda 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel istihdam edilecek. Söz konusu personeller Kur'an kursu öğreticisi, müezzin-kayyım ve imam hatip gibi kadrolara yönelik yapılacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 personel alımının detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi. İşte, alım yapılacak kadrolara dair bilgi...

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek. Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek.

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