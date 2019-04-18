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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı müftü yardımcısı ve müftü atayacak | Başvuru şartları neler?

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Diyanet İşleri Başkanlığı müftü yardımcısı ve müftü atayacak | Başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı ve sözlü sınavla, kurum içi naklen atama yoluyla 36 ile müftü yardımcısı, 20 ilçeye müftü görevlendirecek. Atama yapılacak 36 müftü yardımcısı kadınlar arasından seçilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı müftü ve müftü yardımcısı atama sınavı hakkında tüm detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'taki "il müftü yardımcısı" kadrosuna kurum içi naklen kadın personel alımı gerçekleştirilecek.

Sınava başvuracak adayların Diyanet teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışmaları, en az 4 yıllık din ile ilgili yükseköğretim mezunu; Kur'an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde en az 6 yıl görev yapmış olmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Merkezde çalışan adaylar bağlı bulundukları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar ise görev yaptıkları il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine gerekli belgelerle şahsen başvurabilecek. Başvurular 22 Nisan-6 Mayıs'ta alınacak.

İki aşamalı gerçekleştirilecek sınavda yazılı sınav konuları Kur'an-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, İslam Tarihi ve İslam Ahlakı, Dini ve Mesleki Genel Kültür, Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuattan oluşacak.

Sözlü sınavda ise adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından Kur'an-ı Kerim kıraat, anlam ve tefsiri, Arapça, dini bilgiler ve mevzuat konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.

YAZILI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Yazılı sınav 12 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet'in internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecek.

Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacak. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek, hizmet süresi fazla ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecek.

Sınav sonucu başarılı olan adaylardan kadro sayısı kadar asıl ve yedek sıralama yapılacak.

3 İL İÇİN TERCİH HAKKI

Adaylar atanmak için 3 il tercihinde bulunabilecek. İl tercihlerini başvuru esnasında belirtecek olan adaylara daha sonra ikinci bir tercih hakkı verilmeyecek.

Ayrıca adaylar il tercihlerine başarı sıralamasına göre yerleştirilecek. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar ise tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek.

20 İLÇEYE MÜFTÜ ATAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekleştireceği bir başka yazılı ve sözlü sınavla kurum içi naklen atama ile 20 ilçe müftüsü alımı yapacak.

Başvuruda bulunacak adaylarda en az 4 yıllık din ile ilgili yükseköğretim mezunu ve ihtisas kursu belgesine sahip olmaları veya ilahiyat alanında doktora yapmaları şartı aranıyor.

Ayrıca adayların sınava müracaatların bitiş tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 yıl görev yapmış olması gerekiyor.

İlçe müftülüğü için başvurular da 22 Nisan-6 Mayıs'ta yapılabilecek.

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