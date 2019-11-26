Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) öğretmen alımı yapacak – DİB öğretmen alımı başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), münhal bulunan kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak açıktan öğretmen alımı yapacağını duyurdu. 60 adet öğretmen alımı yapacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı, başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detayları Devlet Personel Başkanlığının resmi sayfası üzerinden paylaştı. Peki, DİP öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapacak öğretmen alımı yapacağını açıkladı.
Yapılan öğretmen alım ilanı duyurusunda, "Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca başvuru duyurusunda başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler de verildi.
DİB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Bavuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklar. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,
3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir. İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.
3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. MÜNHAL KADRONUN Sınıfı Unvanı Teşkilatı Derecesi Öğrenim Durumu (Lisans Programı) Puan Türü Adedi Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Öğretmen (PDR) Taşra 9 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği KPSSP121 60 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
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