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    Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurum dışı tercih sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından sözlü mülakatı tamamlanan 9 bin 500 personelin tercih sonuçları için beklenen tarih geldi. 23-28 Şubat tarihleri arasında DİB tercihlerini gerçekleştiren adaylar, DİB kurum dışı tercih sonuçlarına odaklanmıştı. Peki, DİB kurum dışı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylı bilgiler

    Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tercih sonuçları, sözlü mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. DİB, kurum dışı tercih sonuçları bilgisini, resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte, insan kaynakları birimi üzerinden açıklanması beklenen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurum dışı tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

    DİB SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?

    Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

    a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
    b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
    c) Hitabet. (10 puan)
    Müezzin-Kayyım için;
    a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
    b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
    c) Ezan ve ikamet. (10 puan)

    Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapıldı.

    Etiketler: dib tercih sonuçları , dib kurum dışı , gündem
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