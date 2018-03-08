Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurum dışı tercih sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tercih sonuçları, sözlü mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. DİB, kurum dışı tercih sonuçları bilgisini, resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte, insan kaynakları birimi üzerinden açıklanması beklenen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurum dışı tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

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SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARA HANGİ KONULARDAN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?



Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;



a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Hitabet. (10 puan)

Müezzin-Kayyım için;

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Ezan ve ikamet. (10 puan)

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapıldı.