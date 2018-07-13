Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak | Diyanet sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında personel alımı yapacaklarını açıkladı. Söz konusu personel alımı hakkında araştırma yapan vatandaşlarda, personel alımının detaylarını ve başvuru tarihini sorguluyor. İşte, Diyanet'in alacağı 9 bin 500 sözleşmeli personel hakkında tüm merak edilenler...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesinin planlandığını açıkladı. Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9 bin 500 sözleşmeli personel alımına dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. İşte, söz konusu alımlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama...

"Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir."