Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak | Diyanet sözleşmeli personel alımı

    Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak | Diyanet sözleşmeli personel alımı

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da çeşitli branşlarda ve farklı mezuniyet türlerinde toplamda 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı planlandığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yapılacak alımlarda KPSS şartı aranacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında personel alımı yapacaklarını açıkladı. Söz konusu personel alımı hakkında araştırma yapan vatandaşlarda, personel alımının detaylarını ve başvuru tarihini sorguluyor. İşte, Diyanet'in alacağı 9 bin 500 sözleşmeli personel hakkında tüm merak edilenler...

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

    Diyanet İşleri Başkanlığı 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesinin planlandığını açıkladı. Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9 bin 500 sözleşmeli personel alımına dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. İşte, söz konusu alımlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama...

    "Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

    Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir."

    Etiketler: alım
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri