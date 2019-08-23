Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 umre fiyatları ve müracaat detaylarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019-2020 yılına dair umre fiyatlarını açıkladı. 23 Ağustos Cuma günü başlayan umre başvuruları, ekim ayına kadar devam edecek. Gidiş ve dönüş tarihlerini de açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, son müracaat tarihlerini turların tarihine göre belirledi. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre fiyatları ve başvuru detayları
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına ait umre fiyatlarını açıkladı. Buna göre gidişler, 18 Eylül ile 13 Kasım tarihine kadar devam edecek. Dönüşler ise 2 Ekim ile 27 Kasım tarihi arasında değişecek.
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