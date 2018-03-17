Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Diyanet İşleri Başkanı'ndan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor oluyor

    Diyanet İşleri Başkanı'ndan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor oluyor

    AA
    17.03.2018 - 08:39 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evlilik için en uygun zamanın 18-25 yaş arası olduğunu savundu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.  Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine değinen Erbaş, Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen evlilik yaşının kızlarda 17, erkeklerde ise 18 olarak tespit edildiğini aktardı. Bu durumun topluma da yararı olduğunu kaydeden Erbaş, günümüzde geç yaşlarda evliliğin arttığına dikkati çekti.

    ''25 YAŞINDAN SONRA BEĞENMEK ZOR OLUYOR''

    Erbaş, evlililik için en uygun yaşların 18-25 olduğunu dile getirerek, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor. Erkek için de kızlarımız için de öyle. Birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz, toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Toplumumuzun ortalama yaşına uygun olarak davranmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

    Dört kızından üçünün üniversite mezunu olduğunu anlatan Erbaş, "Tabii ilk iki kızım biraz önce dediğimiz, toplumumuzun o ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda, 22 yaşında evlendiler" diye konuştu.

    Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı , Ali Erbaş , evlilik , evlilik yaşı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri