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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
02.11.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı: Gıybet yapmayın

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Diyanet İşleri Başkanı: Gıybet yapmayın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gıybet ve dedikodunun, toplumun en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirterek, "Gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler, insanın huzurunu bozan, muhabbeti ve birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz." dedi.

Bazı etkinliklere katılmak için dün Bursa'ya gelen Erbaş, Ulu Cami'de sabah namazını kıldırdı, vaaz verdi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de, inanan insanlara dedikodu ve gıybet yapmamaları konusunda uyarılar bulunulduğunu belirtti. Toplumun en büyük hastalıklarından birinin gıybet ve dedikodu olduğunu vurgulayan Erbaş, "İki kişi bir yere geldiği zaman hemen üçüncüsünün gıybetini yapmaya başlar. Toplumda kadını, erkeği, büyüğü, küçüğü sanki normal bir şeymiş, yanlış ve günah değilmiş gibi böyle bir yanlışın içine düşüyor." diye konuştu. 

Sabah namazına gelen gençlere bununla ilgili tedbir almalarını tavsiye eden Erbaş, şöyle devam etti: 

"Eğer bu yaşlarda gıybetin ne kadar yanlış olduğunu, insanı birbirinin arkasından çekiştirmenin ne büyük günah olduğunu zihnimize, kalbimize, gönlümüze yerleştirirsek ona göre şahsiyet kazanırız. Şahsiyetimiz de o şekilde gelişir. Ölü kardeşinin etini yemeyi kim ister? Tiksiniriz değil mi? Ölü kardeşinin etini
yemek ne kötü bir şey. Allah'tan korkun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın gıybet, dedikodu yapmayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Çünkü bu saydığımız şeyler insanın huzurunu bozan, muhabbeti, birliği beraberliği ortadan kaldıran, zaman zaman büyük kavgalara sebep olan çok kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durunuz. Eğer yaptınız ise tövbe edin. Allah, tövbe edenlerin tövbelerini kabul edendir."
 
Erbaş, Hazreti Muhammed'in insanları doğruluğa ve dürüstlüğe davet ettiğini belirterek, "Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrulardan yazılır. İnsan kötülüğü işledikçe kötülüğe alışıyor. İyilik yaptıkça, dürüst oldukça öyle
bir alışkanlık kazanıyor. Rabbimizin bizden istediği, bize emrettiği şeylerle meşgul olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Erbaş, İl Müftüsü İzani Turan ve beraberindekiler daha sonra camideki vatandaşlarla sohbet etti. 

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