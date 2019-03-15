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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilere vahşice saldırıyı şiddetle lanetliyorum

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Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş Yeni Zelenda’da yaşanan katliamla ilgili yaptığı konuşmasında “Barış dini İslam’ın kutsallarına ön yargı endüstriye dönüşen islamafobi bir akıl tutulmasıdır. Arkasında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur. Bir kez daha camilere vahşice saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ediliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Barış dini İslam’ın kutsallarına ön yargı endüstriye dönüşen islamafobi bir akıl tutulmasıdır. Arkasında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur. İslami, şiddet ve terörü besleyen ideolojiden ibaret göstererek bunu dünya kamuoyunda yaymak için hain ve karanlık bir proje olan islamafobik tavrın gerçek amacı; kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktır.

Buradan dünya kamuoyuna açıkça ifade etmeliyim ki; bütün din, ahlak ve hukuk öğretilerinde dokunulmaz kabul edilen mabetlere yönelik saldırılar esasında insanlığın geleceğine ve barış içerisinde bir arada yaşama umuduna kast etmektedir. Dolayısıyla bütün inanç ve vicdan sahiplerini bu ve benzeri olaylar arasında gereken tepkiyi göstermeye, insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya davet ediyorum.

Müslümanlar camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere, bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda kendi arasında daha duyarlı olmalı, farklılıkları zenginlik saymalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak işbirliği içinde hareket etmelidir.

Müslümanlar karşılaştıkları en zor hadiseler ve bu tür provakatif olaylar karşısında aklı selim hareket edeceklerdir. Diyanet İşleri başkanlığımız her zaman insanlığı hedef alan bütün söz, tavır ve saldırıların karşısında olmuştur. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden söz konusu terör saldırısı sebebiyle de Yeni Zelandalı Müslümanlar ile tam bir dayanışma içinde olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanı olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.

Saldırıya şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ediliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

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