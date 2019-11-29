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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
29.11.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Diyanet: İmamı biz göndermedik

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Diyanet: İmamı biz göndermedik

ABD’de 5 gün önce ölen ‘sahte peygamber’ İskender Erol Evrenosoğlu (86) için Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Evrenosoğlu’nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) başkanlığını yapan ve ‘sahte peygamber’ olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu’nun cenazesindeki kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu. Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

DİYANET DOĞRU YAPMIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, “Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış” dedi.

DİNİ BİLMİYORLAR

Acıbadem Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Emre Dorman, “Dinini yeterince bilmeyenler bu adamlara inanır. Diyanet’in cenaze törenine din görevlisi göndermemesi kişisel kanaatimce yanlış. Çünkü devlet ayrım yapamaz.”

Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu, Bursada toprağa verildi
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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